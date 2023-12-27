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Тимошенко призвала Зеленского предложить запасной план действий по спасению Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить запасной план действий по спасению страны. Об этом сообщил портал «Московский комсомолец».

По словам политика, «оружие мы получаем ровно для того, чтобы не проиграть, но для победы нам достаточного количества оружия не дают». С учетом этого Тимошенко обратилась к президенту Украины: «Предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения».

Ранее стало известно, что Украина с начала СВО получила 73,6 миллиарда долларов от западных стран.