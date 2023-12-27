На спецоперации погиб выпускник Рязанского десантного училища Артем Щукин

Прощание со страшим лейтенантом прошло в Кубинке.

На спецоперации погиб выпускник Рязанского десантного училища Артем Щукин. Об этом сообщила глава администрации Козельского района Калужской области Елена Слабова.

Щукин родился и вырос в Козельске, окончил местную школу № 3. С отличием выпустился из РГВВДКУ.

Старший лейтенант Щукин погиб 10 декабря. «Как офицер выполнил боевую задачу до конца, ценой собственной жизни сохранил жизни боевых товарищей», — написала Слабова. Прощание с офицером прошло в Кубинке.