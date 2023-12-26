В Рязанской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Данные привело региональное управление Роспотребнадзора.

В Рязанской области на 12,2% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

На неделе с 18 по 24 декабря в области зафиксировали 10 928 случаев. Показатель заболеваемости составил 80,2 на десять тысяч населения — это выше предыдущей недели на 12,2%. Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

В ведомстве подчеркнули, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа А, парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, коронавирусы сезонные и COVID-19.