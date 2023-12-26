В Рязань приехал поезд Деда Мороза

Детей поздравляли Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и их помощники.

Во вторник, 26 декабря, на станцию Рязань-2 в 10:35 приехал поезд Деда Мороза. В другие города он отправится в 13:20. На перроне с 10:00 до 13:30 для детей показывали новогоднюю анимационную программу с песнями и танцами от рязанских Забавы Путятишны и Почтальона.

Передвижная резиденция Деда Мороз состоит из 20 вагонов, во главе состава — паровоз, украшенный гирляндами. В поезде дети и взрослые смогли увидеть приемную Деда Мороза, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе и вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Кроме того, в 2023 году появился вагон кукольный театр, в котором проходит 45-минутные представления с кукольными сказочными героями спасающих волшебство.

На перрон вышли поздравить рязанцев Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и их помощники. Программа поезда рассчитана на два часа 45 минут, за которую юные рязанцы посетят передвижную резиденцию, попьют чай и получат сладкий подарок или посмотрят спектакль в кукольном театре, получат сладкий подарок и видеопоздраление от Деда Мороза. Как отметили организаторы, кто не успел купить билет смогли посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди.

Кроме этого, перед отправлением Дед Мороз вышел из резиденции и попрощался с рязанцами. Следующий город, в котором поезд сделает остановку — Москва. А завершит свой маршрут новогодний состав 13 января 2024 года в Великом Устюге.

Напомним, впервые поезд выехал из Великого Устюга в 2021 году для празднования Нового года в отдаленных регионах и городах России, жителям которых сложно посетить «постоянную резиденцию Деда Мороза» из-за больших расстояний.