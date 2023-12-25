В Рязанской области завершили первоочередные работы по восстановлению света

В Рязанской области завершили первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения. Об этом сообщили в Минэнерго России.

По состоянию на 18:00, в регионе восстановлено и подключено 93% отключенных ранее потребителей.

Работы выполняют 105 бригад с применением 151 единицы техники.

Напомним, что электрические сети обрывало из-за погодных условий. В регионе были развернуты временные пункты работы с теми, кто остался без света.