В Рязанской области развернули временные пункты работы с теми, кто остался без электричества

Их развернули в шести населенных пунктах Рязанской области.

В Рязанской области развернули временные пункты работы с теми, кто остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Рязаньэнерго».

В четырех районах Рязанской области силами филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» развернули временные пункты работы с потребителями электроэнергии.

Там можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам, связанным с электроснабжением.

Временные пункты расположены по следующим адресам:

Рязанский район — деревня Полково;

Рыбновский район — село Пальные;

Клепиковский район — села Гришино, Криуша;

Спасский район — села Петровичи, Выползово.

Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала «Рязаньэнерго». Пункты будут работать до полного восстановления электроснабжения потребителей, пострадавших от непогоды.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.