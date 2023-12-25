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В Рязанской области развернули временные пункты работы с теми, кто остался без электричества
Их развернули в шести населенных пунктах Рязанской области.

В Рязанской области развернули временные пункты работы с теми, кто остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Рязаньэнерго».

В четырех районах Рязанской области силами филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» развернули временные пункты работы с потребителями электроэнергии.

Там можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам, связанным с электроснабжением.

Временные пункты расположены по следующим адресам:

  • Рязанский район — деревня Полково;
  • Рыбновский район — село Пальные;
  • Клепиковский район — села Гришино, Криуша;
  • Спасский район — села Петровичи, Выползово.

Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала «Рязаньэнерго». Пункты будут работать до полного восстановления электроснабжения потребителей, пострадавших от непогоды.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.