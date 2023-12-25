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В России врачам «скорой» позволят оказывать помощь без согласия пациента
Закон подписал президент Владимир Путин.

В России врачам «скорой» позволят оказывать помощь без согласия пациента. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Документ вносит поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они предусматривают возможность выполнения медицинского вмешательства без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя при оказании скорой помощи. Исключением станут случаи, когда отказ от медицинского вмешательства получен.

Закон предполагает, что медработнику выездной бригады «скорой», назначенному старшим, разрешат принимать решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, если он не способен выразить свою волю. Такие же нормы коснутся и оказания скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской организации.

При этом пациент и его представители сохранили право отказаться от медицинского вмешательства. Такой документ должен быть оформлен письменно.