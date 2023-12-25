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Мантуров: правительство решило продлить параллельный импорт на 2024 год
По его словам, российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. Он отметил, что сейчас ведется работа по его корректировке: ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры.

Правительство России решило продлить параллельный импорт на 2024 год. Об этом РИА Новости рассказал глава российского минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. Он отметил, что сейчас ведется работа по его корректировке: ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры», — подчеркнул Мантуров.