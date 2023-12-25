Главой Путятинского округа стал Валерий Рябков

Рябков был главой администрации Путятинского района с 2013 года.

Главой Путятинского округа стал Валерий Рябков. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Депутаты думы избрали главу округа на заседании в понедельник, 25 декабря. Рябков набрал в результате рейтингового голосования наибольшее число баллов, и депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

На заседании думы Валерий Рябков произнес присягу. Теперь он будет руководить Путятинским округом, в состав которого вошли шесть поселений Путятинского района.

Рябков был главой администрации Путятинского района с 2013 года.