Главой Путятинского округа стал Валерий Рябков
Рябков был главой администрации Путятинского района с 2013 года.
Главой Путятинского округа стал Валерий Рябков. Об этом сообщило
Депутаты думы избрали главу округа на заседании в понедельник, 25 декабря. Рябков набрал в результате рейтингового голосования наибольшее число баллов, и депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.
На заседании думы Валерий Рябков произнес присягу. Теперь он будет руководить Путятинским округом, в состав которого вошли шесть поселений Путятинского района.
Рябков был главой администрации Путятинского района с 2013 года.