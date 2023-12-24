В Рязани зафиксировали 107 случаев падения деревьев

Для ликвидации последствий снегопада в городе работают четыре аварийные бригады РГРЭС, две аварийные бригады УРТ.

В Рязани зафиксировали 107 случаев падения деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Штаб провел глава администрации города Виталий Артемов.

«В связи с налипанием мокрого снега фиксируются обрушения деревьев, обрывы троллейбусных сетей, электропроводов. Также упавшими деревьями повреждены автомобили во дворах. 24 декабря на 11 часов зафиксировано 107 случаев падения деревьев. Заявки продолжают поступать по телефону 112», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий снегопада в городе работают четыре аварийные бригады РГРЭС, которые устраняют повреждения на электрических сетях, две аварийные бригады УРТ — занимаются повреждениями на троллейбусной контактной сети.

Кроме того, 12 бригад убирают аварийные деревья. Это бригады ДБГ, Водоканала, РМПТС, управления по делам ГОЧС, управления энергетики и ЖКХ. Также на помощь областному центру прибыли бригады из Рязанского и Спасского районов и спасатели регионального МЧС.

Во дворах, где деревья повредили машины, проводится работа совместно с УМВД. Уточняется, что в случае повреждения транспорта перед уборкой упавших деревьев составляют акты для возмещения ущерба.

Напомним, на улице Керамзавода деревья повредили семь автомобилей. Позже очевидцы прислали фотографии еще трех машин, пострадавших от падения веток.