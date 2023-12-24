Рязанцы снова засняли упавшие на машины деревья
Инцидент произошел на улице Станкозаводской, 25/9. На место происшествия вызывали полицию.
В Канищеве на машину упало дерево. Фото РЗН. Инфо прислали читатели.
Инцидент произошел на улице Станкозаводской, № 25/9. На место вызывали полицию.
«Дерево, посаженное в 1970-е годы у подъезда тогда только что построенного дома, не выдержало веса налипшего на него снега», — рассказал читатель.
Еще одно дерево упало на улице Фирсова, № 22, корпус 1.
Ранее на улице Керамзавода дерево упало на автомобиль.