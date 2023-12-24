Рязанцы снова засняли упавшие на машины деревья

Инцидент произошел на улице Станкозаводской, 25/9. На место происшествия вызывали полицию.

В Канищеве на машину упало дерево. Фото РЗН. Инфо прислали читатели.

Инцидент произошел на улице Станкозаводской, № 25/9. На место вызывали полицию.

«Дерево, посаженное в 1970-е годы у подъезда тогда только что построенного дома, не выдержало веса налипшего на него снега», — рассказал читатель.

Еще одно дерево упало на улице Фирсова, № 22, корпус 1.

Ранее на улице Керамзавода дерево упало на автомобиль.