Азаров: Байден не позволит Украине закончить конфликт

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что президент США Джо Байден не позволит киевскому режиму закончить конфликт на Украине.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что президент США Джо Байден не позволит киевскому режиму закончить конфликт на Украине. Его слова передало РИА Новости.

«Перемирия на Украине не будет, пока Байден остается президентом. Он не даст Зеленскому закончить войну, потому что капитуляция зе-режима ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ», — сказал Азаров.