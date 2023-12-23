В Московской области задержали двух подозреваемых в диверсии на железной дороге

Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил портал «МВД Медиа».

В Подмосковье задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении диверсии на железной дороге. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил портал «МВД Медиа».

Злоумышленниками оказались двое молодых людей 2005 и 2006 годов рождения, которые вскрыли и подожгли релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Михнево — Усады. Содержимое устройства выгорело полностью.

Задержанные рассказали, что получили такое задание от неизвестного через мессенджер и выполнили его за вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело о диверсии.