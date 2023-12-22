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В мэрии рекомендовали соцучреждениям Рязани проводить генеральные уборки для снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ
В сообщении отметили, что в городе наметилась тенденция снижения уровня заболеваемости населения ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах. Так, за 11 месяцев текущего года заболеваемость ниже на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мэрии рекомендовали соцучреждениям Рязани проводить генеральные уборки для снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили насайте ведомства.

В пятницу, 22 декабря, в администрации города состоялось итоговое в этом году заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Его провела замглав администрации Лариса Крохалева.

В сообщении отметили, что в городе наметилась тенденция снижения уровня заболеваемости населения ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах. Так, за 11 месяцев текущего года заболеваемость ниже на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам обсуждения вопроса заболеваемости комиссия рекомендовала учреждениям социальной сферы проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств еженедельно по пятницам.

Начальник управления образования и молодежной политики Татьяна Сарычева отметила, что в 2023 году во всех муниципальных учреждениях образования осуществлялся необходимый комплекс профилактических мер, проводятся системные мониторинги заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией и вакцинации сотрудников и обучающихся. Так, по состоянию на конец декабря текущего года прошли вакцинацию 84,71% сотрудников школ и 85,09% сотрудников детских садов, 30,63% обучающихся школ и 20,24% воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

По всем рассматриваемым вопросам комиссия вынесла рекомендации заинтересованным сторонам и руководителям структурных подразделений администрации города, а также рассмотрела предлагаемый план проведения заседаний межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Рязани на 2024 год.