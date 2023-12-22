Умерла участница седьмого сезона реалити-шоу «Пацанки» Диана Янголенко

Отмечается, что девушка умерла в отеле, выпив настойку с галлюциногенными грибами.

Умерла участница седьмого сезона реалити-шоу «Пацанки» Диана Янголенко. Об этом сообщил LIFE.

Звезде проекта был 21 год. Утверждается, что она умерла в отеле, выпив настойку с галлюциногенными грибами.

«В ходе проведения расследования несчастного случая обнаружены и другие формы нарушения законов Российской Федерации, информацию о которых не разглашают», — уточняется на фан-странице шоу в соцсети «ВКонтакте».

Она выбыла из проекта в середине сезона. Вернувшись домой, она попала в ряд скандалов. Так, Янголенко обвиняли в краже телефона и электрогитары. На нее завели уголовное дело.

Ранее в Рязани погибла другая участница седьмого сезона шоу Юлия Михайлова.