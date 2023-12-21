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С рязанских улиц еженедельно вывозят по 30 тысяч кубометров снега
Каждый день в уборке улиц и тротуаров принимает участие более 150 единиц техники.

Каждый день в уборке улиц и тротуаров принимает участие более 150 единиц техники. В городе еженедельно вывозят по 30 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает администрация города.

Сегодня ночью очищали парковки у железнодорожных вокзалов, улицы и тротуары, а также площадку у Рязанского цирка, где будут проходить новогодние мероприятия.

Расчищена дорога в поселке Карцево, транспорт курсирует по графику. Совместно с ГИБДД и руководством предприятия проведена работа с водителями фур, мешающих проезду. Организована альтернативная площадка для парковки большегрузов.

Уборке и вывозу снега мешают припаркованные автомобили. Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой: не парковать свои машины и не создавать препятствий для работы техники.