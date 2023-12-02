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Ущерб от взрыва на железной дороге в Рязани составил более 30 миллионов рублей
Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Ущерб от теракта на железной дороге, который устроили 11 ноября в Рязани, составил более 30 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

«В начале ноября 2023 года неустановленные лица заложили взрывные устройства на железнодорожном полотне, что привело к сходу грузового железнодорожного состава, повреждению имущества компании РЖД и грузоотправителей на сумму больше 30 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, Дорогомиловский суд Москвы арестовал 35-летнего рязанца Руслана Сидики на два месяца по делу о подрыве железнодорожных путей.

Напомним, задержанный за теракт на железной дороге в Рязани работал в ТЦ «Европа».

Ранее появилось видео допроса задержанного за теракт в Рязани диверсанта. Все новости сюжета можно прочитать здесь.