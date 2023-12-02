В Москве суд арестовал рязанца Сидики по делу о взрыве на железной дороге

Руслану Сидики избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января, сообщает ТАСС.

В субботу, 2 декабря, суд в столице арестовал жителя Рязанской области по делу о взрыве на железной дороге. Руслану Сидики избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января, сообщает ТАСС.

Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу 35-летнего жителя Рязанской области Руслана Сидики, который обвиняется в совершении теракта на железной дороге, в результате которого грузовой поезд сошел с рельсов.

Напомним, задержанный за теракт на железной дороге в Рязани работал в ТЦ «Европа».

Ранее появилось видео допроса задержанного за теракт в Рязани диверсанта. Все новости сюжета можно прочитать здесь.