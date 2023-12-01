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Задержанный за теракт на железной дороге в Рязани работал в ТЦ «Европа»

Задержанный за теракт на железной дороге в Рязани работал в ТЦ «Европа». Об этом сообщило издание «МК».

Отмечается, что осенью 2022 года Сидики устроился сантехником-электриком в рязанский торговый центр «Европа».

"Электронику он знает профессионально: мужчина обучился этой специальности в Италии. Он имеет итальянское гражданство, так как его мать вышла замуж за иностранца. Кстати, затем его мать переехала в Великобританию, и последний визит Сидики за границу был именно в эту страну", — говорится в сообщении.

По словам издания, в Россию же мужчина вернулся из-за двух пожилых бабушек, одна из которых жила под Петербургом, другая — в Рязани. У последней мужчина жил.

В ТЦ Сидики работал вдвоем с напарником по графику «три выходных дня после трех рабочих». Зарплата составляла около 25 тысяч рублей. Кроме того, он зарабатывал «левыми» заказами и мелким ремонтом до 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее появилось видео допроса задержанного за теракт в Рязани диверсанта. Все новости сюжета можно прочитать здесь.