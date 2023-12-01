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Появилось видео допроса задержанного за теракт в Рязани диверсанта

Появилось видео допроса задержанного за теракт в Рязани диверсанта. Его опубликовал региональный СК.

Там отметили, что следователи Западного МСУТ СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД России продолжают проводить следственные действия по уголовному делу о совершении террористического акта в Рязанской области.

Напомним, Руслана Сидика задержали в аэропорту Внуково. Оказалось, что он состоял в запрещенной в России террористической организации и общался с нацистом из украинского батальона «Реванш».