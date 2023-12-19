Власти ВСУ просят мобилизовать 500 тысяч человек

Зеленский заявил, что денег на мобилизацию такого количества людей нет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти ВСУ попросили у него мобилизовать еще до полумиллиона человек. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек», — сообщил Зеленский.

Президент Украины отметил, что мобилизация такого количества человек обойдется стране в 500 миллиардов гривен (около 13,4 млрд долларов). Журналисты пишут, что Зеленский обратился к премьеру-министру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко с вопросом где взять деньги на эту цель.

Ранее Зеленский прокомментировал провал контрнаступления.