В Рязанской области с начала декабря от коронавируса умерли девять человек
Всего в России от коронавируса за неделю умерли 164 человека, в Рязанской области — 4 человека. С начала декабря в регионе от ковида погибли 9 человек.
В Рязанской области с начала декабря от коронавируса умерли девять человек. Об этом сообщается на сайте «Объясняем РФ».
Всего в России от коронавируса за неделю умерли 164 человека, в Рязанской области — 4 человека. С начала декабря в регионе от ковида погибли 9 человек.
Напомним, за неделю в регионе обнаружили 1007 случаев коронавируса.