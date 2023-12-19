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В России хотят официально запретить иноагентам занимать статус депутатов в регионах
Сейчас такого регулирующего закона нет.

В Мосгордуме разработали проект федерального закона, который запрещает иноагентам занимать должности депутатов законодательных органов регионов России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя столичного парламента Алексей Шапошников.

«К сожалению, Мосгордума стала единственным парламентом в мире с тремя депутатами, избранными от партий КПРФ, „Яблоко“ и „Справедливая Россия“ и признанными иностранными агентами. С таким сомнительным достижением мы не готовы мириться в 2024 году и поэтому разработали проект федерального закона, который, в случае принятия, запретит гражданам, признанным иностранными агентами, избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — сказал Шапошников.