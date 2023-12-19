В России хотят официально запретить иноагентам занимать статус депутатов в регионах

Сейчас такого регулирующего закона нет.

В Мосгордуме разработали проект федерального закона, который запрещает иноагентам занимать должности депутатов законодательных органов регионов России. Об этом пишет « Интерфакс » со ссылкой на председателя столичного парламента Алексей Шапошников.

«К сожалению, Мосгордума стала единственным парламентом в мире с тремя депутатами, избранными от партий КПРФ, „Яблоко“ и „Справедливая Россия“ и признанными иностранными агентами. С таким сомнительным достижением мы не готовы мириться в 2024 году и поэтому разработали проект федерального закона, который, в случае принятия, запретит гражданам, признанным иностранными агентами, избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — сказал Шапошников.