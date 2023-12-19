Рязанская область заняла 42 место в рейтинге трезвости регионов России

Самыми «пьющими» регионами стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай.

Рязанская область заняла 42 место в Национальном рейтинге трезвости регионов России. Об этом говорится в материалах исследования общественного движения «Трезвая Россия», пишет ТАСС.

Самыми «пьющими» регионами стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай.

В тройку самых «трезвых» вошли Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. На четвертом и пятом местах расположились Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

В качестве основы для составления рейтинга были выбраны наиболее важные критерии, в том числе количество умерших от отравления алкоголем, численность больных с диагнозом алкоголизм, региональный объем всей проданной алкогольной продукции и количество правонарушений, связанных с нелегальным производством и оборотом этилового спирта в регионе.