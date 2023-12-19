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Путин подписал закон о запрете использования телефонов в школах
Пользоваться смартфоном разрешено только в экстренном случае при возникновении опасности жизни или здоровью.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Теперь учащиеся будут обязаны сдавать мобильные устройства перед уроками. Использовать их можно будет только в экстренных случаях, когда есть опасность жизни или здоровью.