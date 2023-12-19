Министром имущественных и земельных отношений Рязанской области вновь утвердили Михаила Майорова
Постановление подписал губернатор Павел Малков.
Министром имущественных и земельных отношений Рязанской области вновь утвердили Михаила Майорова. Постановление подписал губернатор Павел Малков, документ опубликовали «Рязанские ведомости».
Майоров являлся врио министра с 2022 года — с момента назначения нового правительства. Также он являлся министром имущественных и земельных отношений Рязанской области с 2014 по 2022 годы.
Фото — Александр Королев, «Рязанские ведомости»