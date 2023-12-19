Бывшего начальника рязанского «УРТ» избили на концерте Ноганно

Его госпитализировали с сотрясением мозга.

Замминистра транспорта Московской области Дмитрий Минченко избили на концерте Ноганно в «Барвиха Luxury Village». Об этом сообщает «ВЧК-ОГПУ». Его госпитализировали с сотрясением мозга.

«До трех часов ночи пробыли в больнице, трое или четверо на него налетели», — рассказала жена Минченко.

По данным канала, нападавшие элитные рэперы.

Отмечается, что в 2020—2021 годах возглавлял в Рязани МУП «УРТ».