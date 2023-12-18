В Дядькове открыли детский сад «Знайка»

В понедельник, 18 декабря, в Дядькове открыли новый детский сад «Знайка». Дошкольное учреждение рассчитано на 224 места. В трехэтажном здании разместили десять групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. В нем также есть спортивный и музыкальный залы, пищеблок, прачечная, медблок, процедурный кабинет, кабинет психолога, комната «Маленький патриот», отдельная котельная, игровые и спортивные площадки.

При осмотре здания губернатор Павел Малков отметил, что помещения просторные, светлые и современные.

«Хочется зайти в каждый уголок этого детского сада. Здесь есть полный спектр всех услуг. Это действительно долгожданное событие для Дядькова. Я сам понимаю, насколько волнителен первый день для детей и родителей. У меня самого двое детей. Мои ходили с удовольствием. А добиться этого можно только там, где создана теплая атмосфера», — подчеркнул Малков.

Губернатор также отметил, что в скором времени откроется детсад в Кальном и на очереди еще четыре в районах.

«Я уверен, что и там тоже жители по достоинству оценят современные детские садики. Их строительство стало возможным благодаря федеральной поддержке», — добавил Малков.

На открытии родители малышей поблагодарили за строительство детсада в новом растущем микрорайоне.

Дядьковский детский сад «Знайка» был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за 316,5 миллионов рублей.