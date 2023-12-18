Сугроб над тротуаром в центре Рязани продолжает висеть

Часть пешеходной дороги огородили сигнальной лентой еще в пятницу, 15 декабря.

Сугроб над тротуаром в центре Рязани продолжает висеть. Об этом сообщают читатели РЗН.Инфо.

Часть пешеходной дороги огородили сигнальной лентой еще в пятницу, 15 декабря.

Как стало известно, в понедельник, 18 декабря, ничего не изменилось. Жители продолжают ходить по проезжей части из-за перекрытого участка.

«Всю неделю плюсовая температура, ждут пока сам упадет?» — задается вопросом рязанка.

По словам очевидцев, по утрам там часто ходят школьники.