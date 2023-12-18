СК напомнил рязанцам об уголовной ответственности за сход наледи с крыш на людей

В ведомстве напомнили, что в случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности

СК напомнил рязанцам об уголовной ответственности за сход наледи с крыш на людей. Сообщение появилось в официальной Telegram-канале регионального ведомства.

В следкоме рекомендовали руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений организовать работу по регулярной, своевременной очистке крыш от снега и наледи.

В ведомстве напомнили, что в случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.

СК обратился к рязанцам и попросил сообщать о наледях на крышах домов.

«Уважаемые жители Рязани и области! Если вы увидели снежные наледи, сосульки, свисающие с крыш ваших домов, магазинов или других учреждений, позвоните и сообщите в соответствующие обслуживающие организации или администрацию», — написали в обращении.

Ранее рязанцы пожаловались на то, что за выходные в центре Рязани не убрали свивающий над тротуаром сугроб.