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Фонд капремонта Рязанской области планирует купить автомобиль за 7,1 миллиона рублей
Подрядчик должен предоставить белый или серый автомобиль марки Hyundai Staria, восьмиместный, с датчиками парковки, мощностью двигателя не менее 150 лошадиных сил, иметь в своей комплектации бортовой компьютер, систему дистанционного запуска двигателя, климат- и круиз-контроль с комплектом зимних шин.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области планирует купить автомобиль за 7,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен предоставить белый или серый автомобиль марки Hyundai Staria, восьмиместный, с датчиками парковки, мощностью двигателя не менее 150 лошадиных сил, иметь в своей комплектации бортовой компьютер, систему дистанционного запуска двигателя, климат- и круиз-контроль с комплектом зимних шин.

Срок выполнения заказа не указан.

Напомним, в апреле правительство региона закупило четыре автомобиля за 19,2 миллиона рублей. В августе дополнительно было закуплено еще девять машин за 45,5 миллиона рублей.