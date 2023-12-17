Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
Пнд, 18
Втр, 19
ЦБ USD 89.7 0.03 16/12
ЦБ EUR 98.42 0.68 16/12
Нал. USD 88 / 91.4 16/12 16:35
Нал. EUR 88 / 91.4 16/12 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
9 796
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
16 850
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
17 012
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
19 544
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Советник Зеленского рассказал о плане «Б» в случае прекращения помощи от Запада
Советник Зеленского, экономист Олег Устенко рассказал о плане «Б» в случае прекращения помощи от Запада.

Советник Зеленского, экономист Олег Устенко рассказал о плане «Б» в случае прекращения помощи от Запада. Его слова передало РИА Новости.

«Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану „Б“. План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов», — сказал он.

По словам Устенко, минфин Украины вряд ли одобрит эти меры. Но, по мнению советника Зеленского, они позволят немного стабилизировать ситуацию в начале года.