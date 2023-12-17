Советник Зеленского рассказал о плане «Б» в случае прекращения помощи от Запада

Советник Зеленского, экономист Олег Устенко рассказал о плане «Б» в случае прекращения помощи от Запада.

Советник Зеленского, экономист Олег Устенко рассказал о плане «Б» в случае прекращения помощи от Запада. Его слова передало РИА Новости.

«Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану „Б“. План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов», — сказал он.

По словам Устенко, минфин Украины вряд ли одобрит эти меры. Но, по мнению советника Зеленского, они позволят немного стабилизировать ситуацию в начале года.