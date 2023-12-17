Путин заявил, что нужно повысить эффективность власти в России

Как сказал президент РФ, эффективность всех уровней публичной власти следует повысить. И здесь, по мнению Путина, предстоит «кропотливая работа».

Путин заявил о необходимости повысить эффективность власти в России. Его слова передало издание «RT на русском».

Как сказал президент РФ, эффективность всех уровней публичной власти следует повысить. И здесь, по мнению Путина, предстоит «кропотливая работа».

Кроме того, он указал на необходимость дальнейшего совершенствования демократических институтов и механизмов народовластия и местного управления, а также прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.