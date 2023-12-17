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Путин признался в наивных представлениях о Западе
Путин признался в наивных представлениях о Западе в начале 2000-х годов. Он добавил, что видел негативные действия в политике западных стран в отношении России.

Путин признался в наивных представлениях о Западе в начале 2000-х годов. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Наивность присутствовала. Все-таки знаете, абсолютно искренне вам скажу, даже оглядываясь назад, несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совбеза и даже председателем правительства на начальном этапе, все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир и прежде всего так называемый, сейчас я говорю абсолютно убежденно, так называемый цивилизованный мир понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит нет основы для конфронтации», — отметил президент РФ.

Путин добавил, что видел негативные действия в политике западных стран в отношении России, в частности очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории РФ.