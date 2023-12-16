В Рязанской области 17 декабря потеплеет до +1 градуса

В Рязанской области в воскресенье, 17 декабря, температура воздуха ночью составит -12, -7 градусов, днем -4, +1 градус. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.