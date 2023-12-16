В Рязанской области 17 декабря потеплеет до +1 градуса
В Рязанской области в воскресенье, 17 декабря, температура воздуха ночью составит -12, -7 градусов, днем -4, +1 градус. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 17 декабря, температура воздуха ночью составит -12, -7 градусов, днем -4, +1 градус. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем осадки, местами небольшие — снег, мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега, гололед.
На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.