В Курской области сдались в плен шесть украинских пограничников

Об этом в субботу, 16 декабря, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Об этом в субботу, 16 декабря, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что для военнослужащих ВСУ, желающих добровольно сдаться, в зоне спецоперации на частоте 149.200 действует открытый канал связи.

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу»!" — написал он в своем Telegram-канале.