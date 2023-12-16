Сотрудники детского центра «Колос» попросили власти не закрывать учреждение

Сотрудники ГБУ РО ДО КД «Колос» фактически остались без работы, их отправили на простой, а учреждение не функционирует. Видеообращение об этом записала сотрудница центра Светлана Коновалова.

Сотрудники ГБУ РО ДО КД «Колос» фактически остались без работы, их отправили на простой, а учреждение не функционирует. Видеообращение об этом записала сотрудница центра Светлана Коновалова.

По ее словам, в ноябре работников отправили на простой. Им объявили, что в штат не набрали нужное количество человек.

«Теперь нам говорят о том, что материально-техническая база санатория устарела и нуждается в ремонте, — добавила Коновалова. — Мы готовы принять участие и оказать посильную помощь в ремонте, мы очень хотим работать!»

Ее видеообращение к президенту РФ также опубликовано в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова.

«Нам не нужны вакансии в других организациях! Верните нам „Колос“! Верните „Колос“ детям нашего региона!» — заключила Коновалова.