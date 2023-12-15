В зоне СВО погиб выпускник Рязанского десантного училища Александр Тимошкин

Тимошкин окончил РВВДКУ в 1989 году. Участвовал в боевых действиях в Чечне. Позже работал в службе безопасности ОАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург».

В зоне СВО погиб выпускник Рязанского десантного училища Александр Тимошкин. Об этом сообщило мичуринское отделение организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Тимошкин окончил РВВДКУ в 1989 году. Участвовал в боевых действиях в Чечне. Позже работал в службе безопасности ОАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург».

В 2023 году он пошел добровольцем на спецоперацию. В декабре 2023 года погиб. У него остались жена и двое детей.