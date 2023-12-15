В Рязанской области мужчина на «ВАЗ» насмерть сбил пешехода

Авария произошла в четверг, 14 декабря, примерно в 20:10 в селе Большак Скопинского района.

В Скопинском районе 39-летний мужчина на «ВАЗ» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в четверг, 14 декабря, примерно в 20:10, в селе Большак. По предварительной информации, житель Рязанской области на «ВАЗ-2114» наехал на пешехода.

В результате происшествия пешеход умер на месте от полученных травм. Водитель с травмами обратился за медицинской помощью.

Личность пешехода устанавливается. По факту аварии проводится проверка.