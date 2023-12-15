В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Согласно правилам моратория, внеплановые проверки бизнеса могут проводиться только по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о рисках нарушения обязательных требований.

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса. Об этом пишет РИА Новости.

«Кабмин продлевает действие моратория на проведение проверок бизнеса», — заявил Михаил Мишустин.

Согласно правилам моратория, внеплановые проверки бизнеса могут проводиться только по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о рисках нарушения обязательных требований.

Ранее Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса.