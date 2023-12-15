Рязанцы пожаловались на свисающие с крыш домов сугробы

«Крыши по улице Ленинского комсомола. Уже неделю сугробы на них только растут. И на крыше общежития РГАТУ», — отметила рязанка.

Рязанцы пожаловались на свисающие с крыш домов сугробы. Об этом они написали в Telegram-канале Rzn Life.

«Крыши по улице Ленинского комсомола. Уже неделю сугробы на них только растут. И на крыше общежития РГАТУ», — отметила рязанка.

Она отметила, что вдоль этих домов ежедневно проходит большое количество людей.

Ранее с надземного перехода у автовокзала в Рязани упал снег на проезжающие машины.