Бригада скорой помощи спасла рязанку с тяжелым сердечным приступом

С первых минут определили: плохо с сердцем, сильнейшая тахикардия — частота сердечных сокращений — 150 в минуту. Настояли на госпитализации. В пути пациентка была уже на кислороде. По дороге врач предупредил коллег из стационара о ситуации.

Бригада скорой помощи Центральной подстанции ГКССМП спасла рязанку с тяжелым сердечным приступом. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

«У моей подруги астма, поэтому, когда самочувствие резко ухудшилось, несмотря на возражения подруги, которая была убеждена, что все пройдет, решила вызвать скорую», — рассказала знакомая пациентки.

На адрес приехали врач Павел Лебедев и фельдшер Малика Надагова.

«Я была приятно удивлена — молодые ребята, а сколько профессионализма, такта, неподдельного милосердия. С первых минут определили: плохо с сердцем, сильнейшая тахикардия — частота сердечных сокращений — 150 в минуту, и это при норме — 60-80. Настояли на госпитализации. В пути пациентка была уже на кислороде. По дороге врач предупредил коллег из стационара о ситуации. Нас ждали и сразу направили в реанимацию. Сейчас подруга поправляется», — пишет рязанка.