Житель Калуги случайно застрелил знакомого, закопал его тело и сдался полиции

Житель Калуги случайно застрелил знакомого, закопал его тело и сдался полиции. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, калужанин выстрелил из пистолета в голову своему товарищу, не подозревая, что оружие заряжено.

После этого мужчина на автомобиле такси, за рулем которого был другой его знакомый, вывез тело погибшего друга в лес и закопал на расстоянии 20-30 метров от проезжей части.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве.