В Подмосковье подросток из-за игры на платформе попал под поезд и погиб
В Подмосковье подросток из-за игры на платформе попал под поезд и погиб. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».
Один из подростков начинает в шутку боксировать с друзьями, повернувшись спиной к железнодорожным путям. В игре он теряет равновесие и падает прямо под проходящую мимо электричку.
Подростки вытащили пострадавшего на платформу, а затем взяли на руки и потащили к выходу.
Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.