В Подмосковье подросток из-за игры на платформе попал под поезд и погиб

В Подмосковье подросток из-за игры на платформе попал под поезд и погиб. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

Один из подростков начинает в шутку боксировать с друзьями, повернувшись спиной к железнодорожным путям. В игре он теряет равновесие и падает прямо под проходящую мимо электричку.

Подростки вытащили пострадавшего на платформу, а затем взяли на руки и потащили к выходу.

Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.