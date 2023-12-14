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В «Фотодоме» 15 декабря откроется выставка Леонида Агальцова «Некоторые точки/пейзажи»

В пятницу, 15 декабря, в «Фотодоме» имени Каширина откроется выставка Леонида Агальцова «Некоторые точки/пейзажи». В экспозицию вошли более 20 работ созданных в 2023 году в технике монотипии.

«Некоторые точки/ пейзаж» — итог жизни персонажа, финальный росчерк агонии. Выставка включает в себя шестую часть большого цикла работ «Пейзажи нежных людей»

«После смерти родного человека, когда рефлексия о пережитом совместно времени проходит, яркие эмоции выцветают, а чувство вины исчезает, возникает другой вопрос: а кем этот человек был вне той роли, в которой его знал? Какие роли у него были еще? Что ему по-настоящему нравилось? Был ли он счастлив? Был ли он честен? Так, на основании найденных фотографий Б. Т. я решил придумать ей новую жизнь — и рассказать об этой жизни через пейзажи с этих фотографий»,-рассказал Леонид Агальцов.

Выставка продлится до 13 января по адресу: ул. Почтовая, 58. Вход свободный.

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