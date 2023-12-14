Рязанка перевела мошенникам под видом «инвестиций» три миллиона рублей

Во время бесед по скайпу с некими Викторией и Евой женщина в течение нескольких месяцев, еженедельно, «инвестировала» со своих карт и счетов.

Рязанка перевела мошенникам под видом «инвестиций» три миллиона рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

43-летняя жительница Новомичуринска обратилась в полицию. Она заподозрила, что уже несколько месяцев вкладывает крупные суммы не в инвестиции, а переводит мошенникам.

В сентябре женщине позвонили якобы из инвестиционной компании и предложили зарабатывать деньги, вкладывая средства в прибыльные производства.

Во время бесед по скайпу с некими Викторией и Евой женщина в течение нескольких месяцев, еженедельно, «инвестировала» со своих карт и счетов. В ход пошли кредиты, которые она оформляла в банках, и деньги знакомых и родственников, которые брала в долг.

В общей сложности она перевела незнакомцам три миллиона рублей.

В полиции возбудили уголовное дело.