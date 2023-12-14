Рязанцы сообщили, что после изменения схемы движения улица Павлова превратилась в «большую стоянку»
По словам жителя, здесь расположено несколько детских садов, а улица не очищена от слова совсем, каждое утро и вечер на участке превращается «в ад».
Рязанцы сообщили, что после изменения схемы движения улица Павлова превратилась в большую стоянку. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале «RZN LIFE».
«После изменения схемы движения и разрешения стоянки со стороны Приборного завода, улица Павлова превратилась в ОДНУ БОЛЬШУЮ СТОЯНКУ», — отмечает автор.
По словам жителя, здесь расположено несколько детских садов, а улица не очищена от слова совсем, каждое утро и вечер на участке превращается «в ад».
Рязанцы просят администрацию города обратить внимание на ситуацию.