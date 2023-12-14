Корпорация МСП запустила «Правовой гид» для предпринимателей

У представителей малого и среднего бизнеса появилась возможность бесплатно получить разъяснения по юридическим вопросам. Для них Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе сервис «Правовой гид».

С помощью него предприниматели могут найти необходимую информацию правового характера по вопросам, связанным с открытием бизнеса, оформлением документов, заключением договоров, соблюдением обязательных требований и многим другим.

По словам представителя Корпорации МСП, многие малые и микропредприятия не могут позволить себе содержать в штате юридического консультанта, при этом юридические вопросы возникают регулярно. Поэтому было принято решение запустить «Правовой гид», который доступен всем пользователям бесплатно в режиме 24/7.

Тестирование сервиса шло с середины ноября. За это время в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей по разным юридическим вопросам.

Напомним, создание и развитие платформы МСП. РФ предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.