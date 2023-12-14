ЕР: нет сомнений в том, что великая русская культура жива

Будущее России формируют все люди в стране, заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, открывая работу партийной дискуссионной площадки. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

«Наше будущее формируют все абсолютно. Парни на фронте. Те, кто занимается добровольческими делами, помогает фронту. Те, кто в тылу укрепляют обороноспособность страны. Те, кто сегодня на новый уровень вывел военно-промышленный комплекс. Все, кто трудится. Врачи, учителя, Те кто работает на заводах, в сельском хозяйстве. Каждый вносит свой вклад», — сказал Медведев.

Он отметил, что это касается и «Единой России».

«Недооценивать вклад власти было бы странно, поскольку зачастую власть совершает действия, которые имеют пролонгированный эффект. Здесь от „Единой России“ многое зависит. Мы делаем всё, чтобы наша страна была сильной, могущественной, авторитетной. Чтобы с нами считались», — подчеркнул Председатель партии.

По его словам, образ будущего России связан и с политическими событиями.

«Важнейшее из них впереди — это выборы президента. „Единая Россия“ поддерживает Владимира Путина. Именно президент — это фигура, которая консолидирует нашу страну», — уверен он.

Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, с Владимиром Путиным все жители почувствовали гордость за нашу страну, и уверенность в завтрашнем дне.

«Именно с ним связано будущее России. На внешнем контуре Россия сегодня занимает достойное место. Все попытки нас изолировать провалились. У нас немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам — в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен. Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Путина», — сказал он.

Роль президента в развитии науки, технологий, спорта, культуры, поддержке регионов отметили все участники дискуссии.

Секретарь Мурманского регионального отделения «Единой России» Андрей Чибис привел в пример программу возрождения северных территорий «На Севере — жить», которую поддержал Владимир Путин. Она изменила качество жизни в регионе и остановила отток жителей.

В свою очередь, председатель совета молодых ученых при президенте Никита Марченков, рассказал о том, что как повлияли решения главы государства на развитие науки.

По его словам, появилась стратегия научно-технологического развития, которая одобрена президентом. Инфраструктура, научно-образовательные центры, программа мегагрантов, которая сделала нашу страну одним из самых привлекательных мест на земле для ученых.

Кроме того, по инициативе «Единой России» запущена программа «Менделевская карта», которая дает льготы и скидки. Доля молодых ученых увеличилась с 25 до 44%.

«Развитие российской науки остановить невозможно. Это залог технологической независимости и национальной безопасности страны», — уверен он.

Иностранные участники площадки отметили, что видят в России единственную страну, которая может сохранить мир и положить конец моральному упадку Запада, спасти человеческую цивилизацию.

«Я езжу на Донбасс, чтобы помогать людям. Там я увидел солидарность между людьми, мужество и стойкость, веру народа в свою армию. Сегодня могу передать вам слова других французов, которые, как и я, вас поддерживают», — сказал вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

Международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин подчеркнул, что сегодня всем нужно сохранять единство. Спортсмен обратился к коллегам с призывом поддерживать Россию и не отказываться от ее флага на международных площадках.

«Мне предлагали выступать под флагом ФИДЕ. Я отказался. Призываю всех спортсменов не поддаваться и выступать только под флагом России, где это возможно», — сказал Карякин.

Как отметил Дмитрий Медведев, карьера любого человека в какой-то момент может начать противоречить интересам страны. Но сильные люди всегда выбирают страну.

«Любая карьера завершится. А наша страна, наша Великая Россия, останется. Будем ее достойны. Мы обязаны отстоять нашу тысячелетнюю Родину — не дать пустить под откос труды поколений людей», — сказал Председатель партии.

Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы Россия была крепкой, сильной, процветающей, удобной для жизни.

Напомним, «Единая Россия» в преддверии XXI Съезда провела дискуссионные площадки. Первая — «Горжусь Россией» — состоялась 28 ноября на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Вторая — «Верю в Россию» — прошла 5 декабря в Нижнем Новгороде. На ней обсуждали уверенность в стране, в экономике, достижениях, традициях, ценностях. Заключительная дискуссионная площадка — «Будущее России» — состоялась в Москве.

Итоги всех трех площадок будут озвучены на XXI Съезде партии, который пойдет 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. На нем также обозначат позицию партии по кампании Президента и проведут ротацию руководящих органов «Единой России».