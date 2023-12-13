В Совете Федерации одобрили закон о запрете использования школьниками телефонов во время уроков

Пленарное заседание состоялось в среду, 13 декабря. Документ предусматривает внесение изменений в закон «Об образовании в РФ». Так, ученики смогут воспользоваться телефоном во время уроков только в случае возникновения угрозы жизни или здоровью кого-либо.

В Совете Федерации одобрили закон о запрете использования школьниками телефонов и других устройств с sim-картами во время уроков. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пленарное заседание состоялось в среду, 13 декабря.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «Об образовании в РФ». Так, ученики смогут воспользоваться телефоном во время уроков только в случае возникновения угрозы жизни или здоровью кого-либо.

Помимо этого, в законопроекте обозначили право педагогов на «уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности». Для защиты прав они смогут обратиться к руководству школы. Последнее же должно рассмотреть обращение и при необходимости принять дисциплинарные меры к ученику.

Также, согласно законопроекту, предусмотрены два изменение. Первое — введение обязательного урока труда для учеников начальных и средних классов с 1 сентября 2024 года. Второе преобразовывает ОБЖ в основы безопасности и защиты Родины (для учащихся старших и средних классов).